تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 15155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 19095 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 717 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1812 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.
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