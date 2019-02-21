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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الخميس، 21 فبراير 2019 12:34 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 15155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 19095 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 717 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1812 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.
 
 
 

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