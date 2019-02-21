video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 21 فبراير 2019 10:50 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  بنسبة 0.51% خاسرا عدد 13.49 نقطة ليصل إلى مستوى 2618.59 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 112 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2150 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 9 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع االاتصالات بنسبة 0.20%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم ان ديجيتال سيرفس بنسبة 3.73%، ثم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 9.59%، ثم شركة الاستشارات المالية بنسبة 8.99%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة