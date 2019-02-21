تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% خاسرا عدد 13.49 نقطة ليصل إلى مستوى 2618.59 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 112 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2150 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 9 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع االاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم ان ديجيتال سيرفس بنسبة 3.73%، ثم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 9.59%، ثم شركة الاستشارات المالية بنسبة 8.99%.