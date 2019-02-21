تحصين 143 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، تواصل العمل في الحملة القومية للتحصين،ضد أمراض الحمى القلاعية ،وحمى الوادي المتصدع،والترقيم والتسجيل،والتي بدأت في الثاني من فبراير الجاري،وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ ، أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها، منذ بداية الحملة القومية للتحصين مطلع الشهر الحالي وحتى أمس الاربعاء، بلغ 135 ألف و418 رأساً،منها 116ألف و301 من الأبقار،و17 ألف و708 من الجاموس، و1409 من الأغنام والماعز.

بينما وصل العدد الاجمالي للحيوانات التي ترقيمها وتسجيلها إلى 8 آلاف و43 حيواناً بواقع 7 آلاف و302 من الأبقار،و 741 من الجاموس والأغنام ،فيما تواصل الحملة عملها طبقاً للجدول والبرنامج الزمني المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل،وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف.