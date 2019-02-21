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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات

الخميس، 21 فبراير 2019 10:58 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا عدد 8.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5240.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5495.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4773.87 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 89.3 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 3091 صفقة.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%.
 
وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.06%، تليه الهلال بنسبة 6.10%، ثم نابيسكو بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.89% ثم يوباك بنسبة 6.36%، ثم مراكز بنسبة 5.76%.
 

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