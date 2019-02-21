تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا عدد 8.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5240.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5495.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4773.87 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 89.3 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 3091 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.06%، تليه الهلال بنسبة 6.10%، ثم نابيسكو بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.89% ثم يوباك بنسبة 6.36%، ثم مراكز بنسبة 5.76%.