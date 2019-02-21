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انفجار سيارة ملغومة فى عفرين السورية

الخميس، 21 فبراير 2019 08:24 م
انفجار سيارة ملغومة فى عفرين السورية انفجار
رويترز
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التقطت عدسة هاتف محمول لقطات زُعم أنها لحظات فى أعقاب انفجار سيارة ملغومة بعفرين فى شمال سوريا اليوم الخميس.

وأظهر مقطع الفيديو الذى نُشر على أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعى، وحصل عليه تلفزيون رويترز، سيارة تحترق فى شارع وسكان محليون يسحبون أناسا من سيارات قريبة من موقع الانفجار.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من بريطانيا مقراً له، إن عدة أشخاص، بينهم أطفال، أُصيبوا فى الانفجار. وأضاف المرصد أن الانفجار وقع بعد عرض عسكرى فى المدينة، التى تخضع لسيطرة فصائل موالية لتركيا.

 

 


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