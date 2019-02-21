video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الخميس، 21 فبراير 2019 08:59 ص
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة سيارات متروكة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية عن رصد 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات تطهير مصر القديمة ورفع 17 سيارة متروكة

تحرير 641 مخالفة وفحص 8 سيارات متروكة فى حملة مكبرة بالمنوفية

حملات مرورية لرفع السيارات المتروكة بشوارع القاهرة.. صور وفيديو

الحماية المدنية بالشرقية: 4 بلاغات سلبية بوجود سيارات متروكة بمحيط الكنائس

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

سيارات متروكة

اخبار مصر

حملات مرورية

اوناش المرور




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة