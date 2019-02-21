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المركز الطبي العالمي يستضيف عددا من الخبراء بجراحة العمود الفقرى

الخميس، 21 فبراير 2019 10:28 ص
المركز الطبي العالمي يستضيف عددا من الخبراء بجراحة العمود الفقرى المركز الطبى العالمى
كتب زكى القاضى
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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور سعيد عثمان، والخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، والخبير الهندى الأستاذ الدكتور سوكومار سور، الخبراء بعلاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من 16 – 21 مارس .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 3 م - 5 م، للتواصل رقم الخط الساخن 16221.


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