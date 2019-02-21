الكرملين: تنسيق موعد زيارة بوتين للسعودية يتم عبر القنوات الدبلوماسية

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إنه سيتم تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن التفاعل والاتصالات بين البلدين فى أسواق الطاقة الدولية مستمر.

وأوضح بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أنه "سيتم تنسيق موعد هذه الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية"،مضيفا أنه "سوف يستمر التفاعل بين روسيا، والمملكة العربية السعودية فى أسواق الطاقة الدولية"،وأن هذا التفاعل حظى بتقدير كبير من قبل العاهل السعودى والرئيس الروسي.