الزعيم السياسى الجديد لطالبان يغيب عن محادثات السلام المقبلة مع أمريكا

رويترز

قال زعماء حركة طالبان الأفغانية اليوم الخميس إن زعيمهم السياسى الجديد لن يشارك فى محادثات السلام مع المبعوثين الأمريكيين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

وكان المسؤولون الأمريكيون يحرصون على التفاوض مع الملا عبد الغنى بارادار على أمل أن يضيف المشارك فى تأسيس الحركة والقائد العسكرى المخضرم قوة دافعة ويكون لديه النفوذ والتأثير لبحث القضايا الصعبة المحيطة بإنهاء أطول حرب أمريكية.

لكن قياديين من طالبان قالوا إن بارادار لن يشارك، متعللين بأسباب مختلفة منها مشكلات فى الحصول على وثائق سفر وكذلك الخلافات بين القيادة على دوره المحدد فى المحادثات.

وأُطلق سراح بارادار من سجن باكستانى فى أكتوبر ويعتبر تعيينه على نطاق واسع مسعى جديدا من جانب طالبان للظهور الدبلوماسي والسياسي.