الخارجية الروسية: لن نسمح باستفزازات جديدة فى مضيق كيرتش

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قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الخميس/ إن روسيا لن تسمح باستفزازات جديدة فى مضيق كيرتش، مشيرة إلى أن العمل الدبلوماسى ذى الصلة "جار".

وأضافت زاخاروفا - ردا على سؤال مقدم برنامج (اللعبة الكبرى) على القناة الأولى الروسية بشأن ردود الفعل المتوقعة حال تكرار أوكرانيا "الاستفزاز" الذى وقع بمضيق كيرتش بمشاركة مراقبين من حلف الناتو - أن الإجراءات التى تم اتخاذها فى الحادث الأول، سيعاد تطبيقها مجددا حال تكرار تلك "الاستفزازات".

وشددت على أن موسكو لن تسمح بمثل هذه الاستفزازات، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ مسارات سياسية ودبلوماسية بهذا الشأن. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.