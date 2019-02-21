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"الجنايات"تواصل محاكمة المتهم بقتل شقيقته لسوء سلوكها فى 15 مايو

الخميس، 21 فبراير 2019 07:00 ص
"الجنايات"تواصل محاكمة المتهم بقتل شقيقته لسوء سلوكها فى 15 مايو جثة - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة سائق، فى اتهامه بقتل شقيقته لسوء سلوكها فى 15 مايو.

 

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة  سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

 

 وكشف أمر  الإحالة،  عن تورط "حسن .ح"، سائق، فى قتل شقيقته "عايدة " مع سبق الإصرار،  بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد  لذلك الغرض سلاح نارى " بندقية آلية "، وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها وابلا من الأعيرة  قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

 


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جنايات القاهرة




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