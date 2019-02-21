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"التعليم" تكلف بتشديد الرقابة فى المدارس لضمان استخدام السبورات الذكية

الخميس، 21 فبراير 2019 01:00 ص
"التعليم" تكلف بتشديد الرقابة فى المدارس لضمان استخدام السبورات الذكية الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات بضرورة تحقيق الانضباط والمتابعة الدقيقة فى المدارس الثانوى الحكومية لضمان استخدام السبورات الذكية، وفق الغرض المخصص لها وعدم عبث الطلاب بها خلال اليوم الدراسى.

 

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه يجب على المدارس متابعة اليوم الدراسى داخل فصول طلاب الصف الأول الثانوى والتأكد من تواجد المعلمين داخل الفصول وإحكام السيطرة وغلق الأبواب قبل بدء اليوم الدراسى وبعد نهايته، مع ضرورة تسليم المعلمين بعضهم الحصص الدراسية خلال اليوم، وعدم ترك المعلم الفصل قبل حضور زملائه، مع متابعة الإشراف اليومى وفق جدول اليوم الدراسى.

 

الجدير بالذكر، أن بعض طلاب الصف الأول الثانوى ظهروا فى فيديوهات من داخل بعض الفصول يستخدمون شاشات البنية التكنولوجية الجديدة فى تشغيل بعض مقاطع الأغانى.


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