افتتاح الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى الأكبر فى شرق ووسط أوروبا

كتب : أحمد جمعة

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وسفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى "راسيم لاييتش" بمناسبة مشاركة مصر بجناح موسع فى معرض بلجراد السياحى الدولى.

وصرح "الجويلى" بأن حرص وزير السياحة الصربى على استقبال الوفد السياحى المصرى يعكس مدى اهتمام بلاده بالمقصد السياحى المصرى، باعتباره أحد أكبر المقاصد الجوية للصرب خاصة السياحة الشاطئية فى البحر الأحمر، مضيفاً بأن اللقاء تناول أيضاً الاستفادة من الخبرات السياحية المصرية المتطورة فى مجال السياحة النهرية لتطوير نظيرتها فى نهر الدانوب فى صربيا، بما يبرز قدرات مصر كبيت خبرة فى هذا المجال، من ناحية التشغيل والتشريع على ضوء جهود وزارة السياحة الحالية فى تطوير الأصلاح التشريعى والهيكلى.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أن التعاون السياحى مع صربيا شهد قفزة نوعية العام الماضى باستئناف الطيران المباشر مع شرم الشيخ بعد توقف لأكثر من 6 سنوات، وإلى الغردقة بعد توقف لأربع سنوات، وسيتوج هذا العام بعودة الطيران المباشر بين العاصمتين بعد توقف لأكثر من 13 عاماً.

وطالب "الجويلى" كلاً من شركات السياحة والطيران فى مصر باستثمار الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة لخدمة السياحة الوافدة من دول غرب البلقان بأكملها، استفادة من الانتقالات البرية فيما بينها: إضافة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز جوي إقليمى، حيث يعد خط سير الطيران الصربى إلى القاهرة هو النقطة الوحيدة لها فى القارة الأفريقية، وهى أفضلية يجب العمل على سرعة تطويرها لصالح قطاع الطيران المدنى فى مصر.

وأشار سفير مصر فى بلجراد إلى أن مشاركة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى افتتاح جناح المحافظة فى معرض بلجراد الدولى، مبرزاً أن معرض بلجراد هو الأكبر على صعيد شرق ووسط أوروبا، بما يعنى أن التواصل الذى تحقق بالمشاركة الأولى بهذا الجناح الموسع قد امتدت بالتبعية إلى الإقليم المجاور بأكمله، وساهمت فيه الشراكة التى تم تطويرها العام الماضى بين مدينتى "مرسى علم" بالمحافظة و"ياجودينا" فى صربيا فقدمت الأخيرة العديد من التسهيلات التنظيمية والدعائية بما عظم من حجم ونوعية المشاركة الأولى من نوعها كنموذج فريد فى تقديم المقصد السياحى الشاطئى إلى الجمهور بالنظر إلى التنظيم من قبل جمعية المستثمرين وغرفة المنشآت الفندقية، وهو المتوقع أن يقتدى به فى مشاركات مستقبلية مشابهة.

واستشهد "الجويلى" بحرص رئيس مجلس ياجودينا "دراجان بالما" على إقامة حفل ترحيب بمحافظ البحر الأحمر والوفد المرافق، حضره كل من "إيفتسا داشيش" النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية و"ألكسندر أنتيش" وزير الطاقة والتعدين، وحظى بتغطية إعلامية محلية كبيرة، بما ساهم فى زيادة الترويج لمصر كمقصد سياحى ذى أولوية لصربيا ودول البلقان.