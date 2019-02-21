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اعرف ماذا قال ولى عهد دبى عن أول رائدى فضاء إماراتيين قبل رحلتهما الأولى؟

الخميس، 21 فبراير 2019 07:39 م
اعرف ماذا قال ولى عهد دبى عن أول رائدى فضاء إماراتيين قبل رحلتهما الأولى؟ ولى عهد دبى مع أول رائدى فضاء إماراتيين
كتب هيثم سلامة
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التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، أول رائدى فضاء إماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى، موضحا أنهم شباب يصنعون المستقبل ويسجلون تاريخ جديد لمنطقتنا، واللذان مقرر أن تكون رحلتهما الأولى فى أبريل المقبل ضمن بعثة فضاء روسية.

وقال حمدان بن محمد بن راشد ، ولى عهد دبى: "فخور بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى.. تعرفت منهم على التدريبات المكثفة التي خاضوها ضمن الاستعدادات لرحلتهم التاريخية لمحطة الفضاء الدولية".

ولى عهد دبى يلتقى أول رائدى فضاء فى الإمارات (2)
 
ولى عهد دبى يلتقى أول رائدى فضاء فى الإمارات (1)
 

وأضاف:" شبابنا يصنعون المستقبل ويسجلون تاريخ جديد لمنطقتنا، وهم يوجهون اليوم رسالة أمل لكل الشباب العربي".

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

يذكر أنه قد أعلنت الإمارات اختيار أول رائدى فضاء، لتنفيذ مهام علمية في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، حيث تم اختيار هزاع على عبدان خلفان المنصورى وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي من بين 4 آلاف شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجى.

وينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في أبريل المقبل، كأول رائد فضاء إماراتى إلى الفضاء في مهمة مدتها 10 أيام، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطياً له.

 

 


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