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اعرف حقك قبل ما تدفع فاتورة أو غرامة الكهرباء × 7 معلومات

الخميس، 21 فبراير 2019 09:00 ص
اعرف حقك قبل ما تدفع فاتورة أو غرامة الكهرباء × 7 معلومات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن حقهم فى قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على متى تسقط مديونية الكهرباء ومتى يكون من حقهم التقسيط دون فوائد، وفيما يلى أهم المعلومات التى تهم القارئ:

 

أولاً: غرامات سرقات التيار:

 

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"

 

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

 

ثانيًا: متى تسقط مديونية الكهرباء:

 

3-  وفقًا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى عام 2010 تسقط مديونية الكهرباء بعد عام من عدم المطالبة بها باعتبارها مديونية تجارية.

 

4-  لابد أن تكون المديونية لم يتم المطالبة بها لعقار بالكامل وليس وحدة بمفردها للتأكد من أن التقصير من جانب شركة توزيع الكهرباء وليس من قبل المشترك.

 

ثالثًا: متى يحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد:

 

5- من حق المواطن تقسيط المديونية إذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم.

 

6-  إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء.

 

7- ليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهرى ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17% عند تقسيط المديونية.


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