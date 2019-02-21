استطلاع للرأى يمنح كتلة "الأزرق والأبيض" حق تشكيل حكومة إسرائيل والإطاحة بنتنياهو

كتب- هاشم الفخرانى

بعد ساعات من تشكيل كتلة حزبية جديدة تضم كلا من بانى جنتس رئيس حزب "حصانة إسرائيل " ويائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المزمع اجراءها فى 9 إبريل المقبل ، أظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة "هأارتس" يفيد بأن الكتلة الجديدة الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب استطلاع الرأى ستحصل الكتلة الجديدة التى أطلق عليها "الأبيض والأزرق" على 36 مقعد فى الكنيست مقابل 26 مقعد فقط لحزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا يعنى أن الليكود لن يكون جزء من الائتلاف الحكومى القادم ، وسيمثل المعارضة .

وتم إطلاق اسم "الأزرق والأبيض" على الكتلة الحزبية فى رمز إلى علم إسرائيل الذى يضم اللونين الأبيض والأزرق لمواجهة حزب الليكود اليمينى المتطرف.



اشكنازى ويعلون

وقررا كلا من "جنتس" و"لبيد" تمثيل اليسار فى الانتخابات المقبلة ، وخلال المؤتمر الصحفى أطلقا وابل من الانتقادات الحادة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، حيث اعتبراه بأنه يقود إسرائيل نحو الهوية بفعل سياسته التى تميل إلى التحريض.



كتلة الأزرق والابيض

وتضم الكنلة الجديدة العديد من الاسماء التى خدمت فى الجيش الاسرائيلى مثل جابى اشكنازى وموشية يعلون وغيرها .