إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين من نائبه اللواء عاطف سلامة ، الأول يفيد انقلاب دراجة بخارية أمام قرية بنى موسي " ظلطة" لمركز بنى سويف ، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص هم: أيمن أحمد سيد، 25 سنة ، عامل بلوك ، إشتباه كسور بالساقين - عصام أحمد أمين ، 38 سنة، عامل بلوك، اشتباه كسور بالساقين - سلامة شعبان سيد ، 20سنة ، طالب ، إشتباه كسر بالساق اليمني ، جميعهم يقيمون قرية إبشنا بمركز بنى سويف.

والاخطار الثانى عن إصابة 4 أشخاص فى إنقلاب توك توك بين قريتى باها وإبشنا ، وتحرر محضران بالواقعتين وأحيلا إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.









