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إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

الخميس، 21 فبراير 2019 09:23 م
إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 7 أشخاص فى حادثى سيرعلى طريق بنى سويف الفيوم الزراعى، مساء اليوم ، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين  من نائبه اللواء عاطف سلامة ، الأول يفيد انقلاب دراجة بخارية أمام قرية بنى موسي  " ظلطة"  لمركز بنى سويف ،  ونتج عن الحادث إصابة 3  أشخاص هم: أيمن أحمد سيد، 25 سنة  ، عامل بلوك ،  إشتباه كسور بالساقين   - عصام أحمد أمين ،  38 سنة، عامل بلوك، اشتباه كسور بالساقين - سلامة شعبان سيد ،  20سنة ، طالب ،  إشتباه كسر بالساق اليمني ،  جميعهم يقيمون قرية إبشنا بمركز بنى سويف.
 
والاخطار الثانى عن إصابة 4 أشخاص فى إنقلاب توك توك بين قريتى باها وإبشنا ، وتحرر محضران بالواقعتين وأحيلا إلى النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

 

 


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