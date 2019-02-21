أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 21 فبراير بقيمة جنيهين، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

عيار 18 : 558 جنيها.

عيار 21 : 652 جنيها.

عيار 24 : 745 جنيها.

الجنيه الذهب : 5246 جنيها.

السعر العالمي : 1334 دولارا.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

كما أن أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف عن مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

وأسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

وأسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.