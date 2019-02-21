"آثار أسوان" :الشمس تتعامد غدا على الملك رمسيس الثانى الساعة 6:20 صباحا

قال الدكتورعبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن أشعة الشمس ستتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في تمام الساعة السادسة و20دقيقة، صباح الجمعة، مؤكدا أن 4 وزراء سيحضرون احتفالية التعامد وهم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف سعيد ،، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح الباب للزائرين الساعة الثالثة فجرا، لافتا الى أن هناك تنسيق تم مع جميع الأجهزة ، لخروج الإحتفالية التى تحدث مرتين سنويا في 22اكتوبر و22 من شهر فبراير ، بشكل يليق بالحضارة المصرية .
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