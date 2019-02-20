‏محافظ جنوب سيناء: إرسال ملفات تقنين أراضى الدولة للجهاز الوطنى للتنمية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة الخطة الاستثمارية وتقنين الأوضاع بالمحافظة، تم من خلالة عرض موقف تقنين الأوضاع وعدد الحالات التى تمت معاينتها بكل مدينة من قبل اللجان المشكلة.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الإجراءات وإرسال كافة الملفات للجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء للمراجعة، وإبداء الرأى قبل إجراء التعاقد مع المواطنين.

كما تم عرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدن، وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية وتكثيف العمل طبقا للتمويل الوارد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتم عرض موقف مشروعات خطة وزارة الموارد المائية من أعمال مخرات السيول.

وفى سياق آخر، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفنان والمخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، والذى أعلن من خلال المقابلة عن أسماء أعضاء اللجنة العليا للدورة الرابعة للمهرجان فى دورته الرابعة، والتى تنطلق فى ١ وحتى ٧ من أبريل ٢٠١٩ والتى تشكلت من الفنان الكبير محمد صبحى رئيسا للجنة وبعضوية كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا للمهرجان ومازن الغرباوى رئيسا للمهرجان والفنانة والكاتبة نورا أمين المنسق العام للمهرجان والدكتوره إنچى البستاوى المدير التنفيذى للمهرجان والفنان محسن منصور ممثلا عن نقابه المهن التمثيليه، ووائل حسين رئيس أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن محافظ جنوب سيناء عن دعمه الكبير للمهرجان وتوفير كافة الوسائل وإمكانيات المدينة لإنجاح هذا المهرجان الهام وظهورة بالمظهر اللائق أمام الجماهير والميديا المحلية والعالمية.