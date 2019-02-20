‏محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع طريق "شبين الكوم - طملاى"

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع طريق شبين الكوم – طملاى، وكذا المعوقات التى تواجه عملية الانتهاء، بمكتبه بالديوان العام بحضور المستشار الهندسى للمحافظة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونائب حى غرب شبين الكوم، وممثلى مديرية المساحة.

وناقش الاجتماع سير العمل بالطريق ونسبة التنفيذ به، والمعوقات التى تعوق دون سرعة الانتهاء منه، وقد أجرى المحافظ اتصالاً هاتفيا برئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان لبحث سبل سرعة الانتهاء من الطريق، لما له من أهمية فى توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات، ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية، بالإضافة إلى خدمة المدن والقرى على جانبى الطريق وتنمية مدينة السادات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والتخلى عن الروتين وتذليل كافة العقبات وتلبية جميع متطلبات التنفيذ لسرعة الإنتهاء منه، مما يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية.

جدير بالذكر أن طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج يقع بطول حوالى 16 كم وعرض 21م، ويعداً محوراً رئيسياً يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، ويرجع أهمية الطريق فى تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.