video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

‏محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع طريق "شبين الكوم - طملاى"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:46 م
‏محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع طريق "شبين الكوم - طملاى" اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع طريق شبين الكوم – طملاى، وكذا المعوقات التى تواجه عملية الانتهاء، بمكتبه بالديوان العام بحضور المستشار الهندسى للمحافظة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونائب حى غرب شبين الكوم، وممثلى مديرية المساحة.

وناقش الاجتماع سير العمل بالطريق ونسبة التنفيذ به، والمعوقات التى تعوق دون سرعة الانتهاء منه، وقد أجرى المحافظ اتصالاً هاتفيا برئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان لبحث سبل سرعة الانتهاء من الطريق، لما له من أهمية فى توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات، ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية، بالإضافة إلى خدمة المدن والقرى على جانبى الطريق وتنمية مدينة السادات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والتخلى عن الروتين وتذليل كافة العقبات وتلبية جميع متطلبات التنفيذ لسرعة الإنتهاء منه، مما يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية.

جدير بالذكر أن طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج يقع بطول حوالى 16 كم وعرض 21م، ويعداً محوراً رئيسياً يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، ويرجع أهمية الطريق فى تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يعقد الاجتماع الدورى لمجلس التخطيط الحضارى بالمحافظة

المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

طريق شبين الكوم طملاى




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة