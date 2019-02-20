وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات تصل خلال أسبوع

كتب - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" من المتوقع أن تصل مصر خلال أسبوع من الآن، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء تلك السندات مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المستثمرين الذين اكتتبوا فى السندات الدولية بلغ 400 مستثمر، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذى اكتتب العام الماضى، مؤكدًا أن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار سوف تدخل حسابات الخزانة العامة الخاصة بوزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

ونجحت جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.