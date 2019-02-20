وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الإسكندرية احتياجات منظومة النظافة

كتب – أشرف عزوز

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الوزير، اجتماعاً مع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بحضور قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة فى المحافظة والاحتياجات المطلوبة لدعمها للعرض على السيد رئيس الجمهورية .

وأشار اللواء شعراوى إلى إنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التى تقوم بها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لافتاً إلى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل الى 70%، وقال أن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهى بالتخلص من المخلفات.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة لإستعادة الوجه الحضارى للشارع السكندرى، مؤكداً ضرورة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل فى نطاق المحافظة، وعددها 22 جمعية وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الصلبة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة للتعامل مع ظاهرة النباشين والتى تعد ظاهرة غير حضارية تعوق تطوير منظومة النظافة وتحديد مواعيد ثابتة لجمع القمامة من الشوارع .

وأضاف الوزير انه تم خلال الاجتماع استعراض متطلبات محافظة الإسكندرية للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وأهمها إنشاء 4 محطات وسيطة ليصبح عددها 7 محطات وتطوير الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير لتستوعب حوالى 5 آلاف طن يومياً وتعظيم الاستفادة منها ومن المدفن الصحى فى توليد الكهرباء والطاقة، وأيضاً التنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة للإستفادة من إعادة تدوير المخلفات الطبية، بما لا يضر بالصحة العامة خاصة وأن الإسكندرية لديها خطة كاملة وخطة بديلة لإعادة تدوير المخلفات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التكاليف المالية المطلوبة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة والإرتقاء بها بما لا يمثل أعباء إضافية على موازنة الدولة .