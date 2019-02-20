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وزير البترول يشهد توقيع بروتوكول تعاون فى مجال التدريب والتعليم والتأهيل العلمى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:15 م
وزير البترول يشهد توقيع بروتوكول تعاون فى مجال التدريب والتعليم والتأهيل العلمى جانب من توقيع البرتوكول
كتبت ـ أسماء أمين
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تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتعليم والتأهيل العلمى وإعداد الكوادر بين مركز تدريب منار مصر للبترول التابع لقطاع البترول والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى المنظمات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمى.

وقع البروتوكول المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

ويأتي البروتوكول ضمن مبادرات برنامج التنمية البشرية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف إلى تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإعدادهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل.

وبموجب البروتوكول سيتم منح الدارسين بقطاع البترول خصماً فى برنامج ماجيستير إدارة الأعمال المهنى (MBA) والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) اللذان تمنحهما الأكاديمية باللغتين العربية والانجليزية والمعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات وسيتم تنفيذهما فى مركز تدريب منار مصر للبترول.


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وزير البترول

منار مصر للبترول

تدريب الكوادر بالبترول

منح الدارسين بقطاع البترول




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