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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:39 ص
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، واستشارى المشروع، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".
 
وخلال الاجتماع طالب الدكتور عاصم الجزار، بدفع معدلات العمل بالمشروع، مؤكدا أن التعامل الحضارى مع الملاك والشاغلين بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، يُعد نموذجا يحتذى به فى تطوير المناطق الأخرى المماثلة.
 
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم إزالة الأنقاض بمساحة 34.2 فدان، بنسبة 92 %، وجارٍ تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.
 
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن  3 شركات مقاولات كبرى تتولى تنفيذ الأبراج، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وأعمال الحفر، وسيتم البدء فى أعمال الخوازيق الأسبوع المقبل، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 30 شهرا، موضحا أن هناك برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دور سكنى، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح 3 بدائل على الشاغلين بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، وهى، (التعويض النقدى، توفير وحدة بديلة بمشروع الأسمرات، العودة إلى المنطقة بعد تطويرها).
 
 

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