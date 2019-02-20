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الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:17 م
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وزيرة الصحة الكينية تعرب عن تقديرها لحرص مصر على تعميق التعاون بين البلدين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:04 م
وزيرة الصحة الكينية تعرب عن تقديرها لحرص مصر على تعميق التعاون بين البلدين السفير خالد الأبيض ووزيرة الصحة الكينية
نيروبى (أ ش أ)
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أعربت سيسلى كاريوكى "Cecily Kariuki" وزيرة الصحة الكينية عن تقديرها لحرص مصر على تعميق التعاون فى مجال الصحة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده خالد الأبيض سفير مصر لدى نيروبى مع الوزيرة الكينية حيث تم بحث سبل دفع التعاون الثنائي قدماً في مجال الرعاية الصحية، وذلك استثماراً لحالة الزخم المتولدة عن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وحرص الحكومة المصرية على مساندة هذا القطاع الحيوي الذى يمثل أولوية متقدمة بالنسبة للجانب الكيني.

وأشارت وزيرة الصحة الكينية إلى لقائها البناء مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع الماضي، بما يفتح آفاق التعاون المستقبلي في التخصصات الطبية التي تحتاج إلى دعم مثل مكافحة السرطان وأمراض السكري وزراعة الأعضاء وغيرها من المجالات.

وبدوره، أكد السفير استعداد مصر لدعم كينيا فى مجالات الصحة والرعاية الطبية، وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية التى تحتاجها المستشفيات الكينية في إطار المساعدات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

 


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