نيكى يغلق مرتفعا مع تحسن المعنويات بدعم آمال محادثات التجارة

رويترز

أغلق المؤشر نيكى اليابانى عند أعلى مستوى فى 9 أسابيع اليوم الأربعاء، وسط آمال بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دعمت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل السيارات والأسهم ذات الثقل على المؤشر بما فيها مجموعة سوفت بنك.

جاءت المكاسب على الرغم من هبوط صادرات اليابان بأعلى وتيرة فى أكثر من عامين فى يناير، مع انخفاض الشحنات إلى الصين وتراجع حاد فى طلبيات شراء الآلات. وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.6% إلى 21431.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 ديسمبر.

وبدأت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين أمس الثلاثاء بهدف لإنهاء الحرب التجارية فى واشنطن، ومن المقرر عقد جلسات على مستوى أعلى فى وقت لاحق من الأسبوع.

وتجاهلت السوق اليابانية إلى حد كبير البيانات التجارية الضعيفة التى أظهرت أن الصادرات انخفضت 8.4% على أساس سنوى فى يناير، لتركز بدلا من ذلك على تحسن فرص التوصل إلى اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين مما قد يدعم أسواق الأسهم.

وارتفعت أسهم تويوتا موتور 1.4% وزادت أسهم مازدا موتور 0.9%. ومن بين الأسهم ذات الثقل على المؤشر والتى تجذب المشترين، ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك 3.6% وصعدت أسهم دايكن اندستريز 2.2%.

وأغلقت أسهم هوندا موتور، التى صعدت خلال الجلسة 2.4% لأعلى مستوى فى أسبوعين، مرتفعة 0.6% بفعل توقعات بإن إغلاق بعض مصانع الشركة سيساهم فى خفض نفقاتها الثابتة وتلك الخاصة بالإنتاج.

ويوم الثلاثاء، قالت هوندا إنها ستغلق مصنعها للسيارات فى بريطانيا وآخر فى تركيا. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% لينهى الجلسة عند 1613.47 نقطة.