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نائب محافظ الإسكندرية: كأس إفريقيا فرصة جيدة للترويج عالميا للسياحة العلاجية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:50 م
نائب محافظ الإسكندرية: كأس إفريقيا فرصة جيدة للترويج عالميا للسياحة العلاجية خلال الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية على ضرورة الاستغلال الأمثل لاستضافة الإسكندرية لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، باعتبارها فرصة ذهبية على أرض الواقع، فى الترويج عالميا للسياحة العلاجية بالإسكندرية.

 

وأضاف أحمد جمال أن الإسكندرية هى قاطرة العمل الصحى ولابد أن يكون لها دور رائد ونموذج يحتذى به فى جميع المحافظات الأخرى لتنشيط السياحة العلاجية لما تمثله من دخل قومى هام للاقتصاد المصرى وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنويع المنتج السياحى. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة العلاجية بمحافظة الإسكندرية لمناقشة أهم الاقتراحات والتوصيات لتنشيط السياحة العلاجية بالثغر، بحضور نائب محافظ الإسكندرية، ود. علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وممثلى عن قطاعات الصحة والسياحة والداخلية والطيران المدنى وغرفة المنشآت السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.

 

واستعرض كل قطاع التحديات التى تواجهها فى تفعيل وتنشيط السياحة العلاجية بالإسكندرية، ووجه نائب المحافظ بضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات لاتخاذ إجراءات سريعة وخطوات علمية لزيادة فرص تنشيط منظومة السياحة العلاجية بالثغر.

 


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