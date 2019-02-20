نائب عام الإمارات: مواجهة الإرهاب وتمويله ضرورة حتمية للحفاظ على الشعوب وحمايتها

كتب إسلام سعيد

قال المستشار أحمد الشامسى النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن اقتصادات الدول والمجتمعات مستهدفة من الإرهاب لإحداث تغيرات مختلفة فى المجتمعات، مؤكدا أهمية مواجهة ظاهرة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال فالأمر أصبح ضرورة وحتمية من أجل الحفاظ على الشعوب وحمايتها.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأضاف أن الإمارات انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسنت تشريعات وقوانين لمكافحة كافة هذه الجرائم والمنظمات غير الرسمية، لافتاً إلى أن دولته أعدت نظاما قضائيا يعتمد على سيادة القانون لمواجهة كافة الجرائم باستخدام كافة التقنيات العلمية.

وأشار نائب عام الامارات، أن الإمارات تحدد الدول التى تنشط فيها عمليات غسل الأموال وكذلك تضع أساسا لمواجهة تلك الجرائم وفتح كافة آفاق التعاون مع الدول للحد من كافة ظواهر وجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.