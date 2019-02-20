موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد مائل للبرودة ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لحالة الطقس غدا الخميس

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: غدا.. طقس مائل للبرودة ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة نحات حجر بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار، 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، لاتهامه بإجراء حفر فى مناطق متجاورة لمناطق أثرية بالجيزة.

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرقًا من المحققين ذوى خبرة عالية فى التحقيق فى تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيًا المجتمع الدولى والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق فى مجالات التعاون الدولى فى مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولى وإقليمي أصبح إنشائه وتفعيله أمرًا محتومًا فى سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالدكتور هي ببوم لي الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية KEDA ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الإفريقي الكورى، والذى يزور مصر خاليا على رأس وفدى كورى جنوبى .

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن أهمية وفوائد الاعتماد على الغاز الطبيعى باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات‏، وأوضح المركز الإعلامى أن فائدة استخدام الغاز الطبيعى تكمن فى أنه بديل آمن ويطيل عمر زيت محرك السيارة، كما أنه يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة فضلا عن أنه يقلل من تكليف صيانة السيارة. ‏

بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي بالوقوف دقيقة حداد علي أروح شهداء الوطن وشهداء الحادث الإرهابي بكل من، الدرب الأحمر والعريش .