مميش: عبور 45 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة 1.1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EMMA MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MURCIA MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من سريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.