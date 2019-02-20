مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف "الجيش".

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامه يفيد انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قبلي نفق سنور باتجاه القاهرة ونتج عن الحادث وفاة محمد السيد عطا عوض 29 سنة ، مقيم بمدينة المنصوره محافظة الدقهلية ، وإصابة سعيد بهاء الدين أحمد محمد 39 سنة ، اسيوط ، اشتباه مابعد الارتجاج

ونقلت سيارتا إسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى بنى سويف العام ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق