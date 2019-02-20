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مركز البحوث الزراعية يناقش نتائج زيارة "أبو ستيت" لمشروع غرب المنيا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:32 م
مركز البحوث الزراعية يناقش نتائج زيارة "أبو ستيت" لمشروع غرب المنيا أثناء اجتماع مركز البحوث الزراعية
كتب عز النوبى
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عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعا برئاسة د محمد سليمان رئيس المركز وحضور السادة مديري المعامل والمعاهد البحثية لمناقشة ، خطة تطوير العمل البحثى بالوزارة والموقف التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا ونتائج زيارة  الدكتور  عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمشروع يوم السبت الماضى.
 
ويقول سليمان بأن وزير الزراعة أشاد بالنتائج التي وصل اليها المشروع وبالقائمين عليه من مركز البحوث الزراعية والعاملين على تفانيهم في العمل وقرر صرف 50 %من مكافئتهم كحوافز  وتخصيص 10% من الانتاج كمكافئة للعاملين وكذلك بيع منتجات المشروع بسعر التكلفة للمستهلك وهو ما يتم حاليا.
 
واضاف سليمان أنه   كلف مديرى المعامل والمعاهد  بالمتابعة الميدانية للأفرع والمحطات البحثية والتواصل مع الباحثين،  كما كلفهم بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومتابعة إنجاز عمليات الصرف والتنفيذ قبل نهاية السنة المالية وإعداد الموازنة المالية الجديدة موضحا بها خطة واوجه الصرف والعائد منها وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل فى اجتماع الأمين العام للمركز مع مديرى عموم المعاهد والمعامل البحثية.
 
مدير المركز أكد أيضا على ضرورة  أن يعلم  العاملون فى المركز بكل ما يدور في إجتماعات مديري المعاهد والمعامل وذلك في إطار منهج الوزارة لتطبيق الشفافية والعمل بها ومتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس المركز؛  ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية  أيضا  تكليفات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بجودة أى منتج من منتجات المعاهد والمعامل البحثية والاهتمام بالشكل النهائي للمنتجات
 
وفي نهاية الاجتماع عرض سليمان أهم ما دار خلال زيارة وزير الزراعة الأخيرة إلى إفريقيا والتى قوبلت بترحاب كبير للدور المصرى ووضح ذلك من خلال مقابلة رئيس جمهورية زامبيا وعدد من  الوزراء هناك للوفد المصرى برئاسة وزير الزراعة.
 
وأضاف أنه  تم الاتفاق على إنشاء منافذ لبيع المنتجات المصرية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنية فى  تنزانيا وكذلك رسائل الشكر التى تلقاها فى دولة زنجبار على جهود التنمية التى تقوم بها الوزارة فى إفريقيا.
 
الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
 

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