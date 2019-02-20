محكمة تنزانية تسجن سيدة صينية 15 عاما لتهريبها أنياب أكثر من 350 فيلا

رويترز

قضت محكمة تنزانية بسجن سيدة أعمال صينية بارزة توصف بأنها "ملكة العاج" 15 عاما لتهريبها أنياب أكثر من 350 فيلا يبلغ وزنها نحو طنين.

ووجهت ليانج فينج جلان اتهامات فى أكتوبر 2015 مع رجلين تنزانيين بتهريب 860 قطعة من العاج فيما بين عامى 2000 و2004 تساوى 13 مليار شلن(5.6 مليون دولار)، ونفى الثلاثة هذه الاتهامات.

وقالت مصادر بالشرطة إن يانج (69 عاما) تعيش فى تنزانيا منذ السبعينات وشغلت منصب الأمين العام لمجلس الأعمال الصينى الأفريقى بتنزانيا. كما تمتلك يانج التى تتحدث السواحلية مطعما صينيا شعبيا فى دار السلام.

ورحبت جماعات الحفاظ على البيئة بإدانة يانج وقالت إنها دليل على جدية الحكومة فى مكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية ولكنها انتقدت الحكم.

وقال أمانى نجوسارو مديرة الصندوق العالمى للحياة البرية بتنزانيا لرويترز "إنه ليس عقابا كافيا للفظائع التى ارتكبتها ولمسؤوليتها عن الصيد غير المشروع لآلاف الأفيال فى تنزانيا.

"لقد كانت تدير شبكة قتلت آلاف الأفيال".

ووفقا لإحصاء أجرى عام 2004 تراجع عدد الأفيال فى تنزانيا من 110 آلاف فيل فى 2009 إلى أقل من 43 ألفا فى 2014 مع إنحاء جماعات الحفاظ على البيئة باللوم على الصيد غير المشروع .

وأدى طلب دول آسيوية مثل الصين وفيتنام على العاج حيث يتم تحويله إلى مجوهرات وحلى إلى زيادة فى الصيد غير المشروع عبر أفريقيا.