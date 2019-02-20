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محافظ شمال سيناء يلتقى وفد نقابة المعلمين.. ويخصص أتوبيسات لنقل المدرسين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:24 م
محافظ شمال سيناء يلتقى وفد نقابة المعلمين.. ويخصص أتوبيسات لنقل المدرسين جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء التقى وفد نقابة المعلمين، برئاسة محمد بحيرى نقيب معلمى شمال سيناء.

وخلال اللقاء اكد المحافظ للمعلمين اهتمام الدولة بالعملية  التعليمية، وسير وانتظام العمل بكافة المدارس في مختلف  مراكز المحافظة.

وقال شوشة، إنه تم تخصيص عددا من الاتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش لمنطقة الشيخ زويد ورفح ومركزي الحسنة ونخل ومنطقة الميدان، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسيير سهولة وسرعة عبور الاتوبيسات الخاصة بالمعلمين للوصول لمدارسهم. 

وقدم محمد بحيرى نقيب معلمى شمال سيناء الشكر للمحافظ علي اهتمامه بالعملية التعليمية، وانتظام الدراسة بمدارس المحافظه.

 


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