محافظ دمياط توجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تشوين الخردة والمخلفات الصلبة

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإدارتى البيئة والأمن الصناعى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قيام إحدى الشركات بميناء دمياط بتشوين وتجميع الخردة والمخلفات الصلبة بالمساحات الفضاء داخل سور الميناء بالقرب من الأراضى الزراعية وذلك خلال الجولة التى أجرتها ظهر اليوم الأربعاء لبحث هذه الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين.
كما أكدت المحافظ على ضرورة إلزام تلك الشركة بتشوين الخردة داخل هناجر مغلقة مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئة.
ووجهت الدكتورة منال عوض أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام البعض بتبوير الأراضى الزراعية على طريق مدينة دمياط الجديدة واستغلالها فى أنشطة أخرى.
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