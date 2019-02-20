محافظ دمياط توجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تشوين الخردة والمخلفات الصلبة

دمياط - معتز الشربينى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإدارتى البيئة والأمن الصناعى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قيام إحدى الشركات بميناء دمياط بتشوين وتجميع الخردة والمخلفات الصلبة بالمساحات الفضاء داخل سور الميناء بالقرب من الأراضى الزراعية وذلك خلال الجولة التى أجرتها ظهر اليوم الأربعاء لبحث هذه الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين.