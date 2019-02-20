video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط توجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تشوين الخردة والمخلفات الصلبة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:48 م
محافظ دمياط توجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تشوين الخردة والمخلفات الصلبة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإدارتى البيئة والأمن الصناعى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قيام إحدى الشركات بميناء دمياط بتشوين وتجميع الخردة والمخلفات الصلبة بالمساحات الفضاء داخل سور الميناء بالقرب من الأراضى الزراعية وذلك خلال الجولة التى أجرتها ظهر اليوم الأربعاء لبحث هذه الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين.

 

كما أكدت المحافظ على ضرورة إلزام تلك الشركة بتشوين الخردة داخل هناجر مغلقة مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئة.
 
 
ووجهت الدكتورة منال عوض أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام البعض بتبوير الأراضى الزراعية على طريق مدينة دمياط الجديدة واستغلالها فى أنشطة أخرى.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تناقش معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار دمياط الجديدة




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة