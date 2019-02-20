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محافظ القليوبية يبحث إنشاء عدد من محطات تموين السيارات بالغاز بالمحافظة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:08 م
محافظ القليوبية يبحث إنشاء عدد من محطات تموين السيارات بالغاز بالمحافظة جانب من الاجتماع
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وناصر النعيمى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وذلك لمناقشة التعاون مع المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضي لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في افتتحات محطات الغاز ووصوله لأكبر قطاع ممكن من الجمهور.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته لمدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالبدء في بحث إيجاد قطع أراضي مناسبة تبلغ مساحتها من 1000 متر إلي 2000 متر لتصلح لإقامة محطة متكاملة عليها لخدمة المواطنين والتنسيق لإصدار قرار تخصيص للبدء في عمليات الإنشاء في أقرب وقت ممكن. 
 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك، إلى أن وزارة البترول تتجه للتوسع فى منافذ ومحطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى ونشرها على مستوى الجمهورية في المناطق الحيوية لتلبية احتياجات المواطنين من حائزى السيارات التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود وتشجيع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز.
 
 
 

 


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