محافظ أسيوط: فتح منافذ متحركة وثابتة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ،عن فتح منافذ بيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة من "لحوم وألبان ومشتقاتهما" بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة، لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار في إطار تفعيل وتطوير مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتعظيم الأستفادة من إنتاج تلك المزارع بمختلف أنواعها وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال محافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم ، إنه تم إعادة هيكلة وتشكيل مجلس إدارة مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة والذى يضم بعض مزارع الماشية والأغنام والماعز بالقرى والمراكز تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبالإستعانة بذوى الخبرة في هذا المجال وذلك لتعظيم الإستفادة ، مشيرًا إلى فتح منافذ على سيارات متحركة لبيع منتجات اللحوم بالميدان المواجه لديوان عام المحافظة وبميادين المجذوب والمحطة والأزهر لبيع اللحوم البلدية والألبان ومشتقاتهم بأسعار مخفضة بسعر كيلو اللحوم البقرى البلدى 90 جنيه فقط.
وأضاف المحافظ ، أنه جارى تزويد مزارع المحافظة بسلالات جديدة من الماشية لتحسين الإنتاج من اللحوم والألبان والتوسع في تربية سلالات جديدة من الأغنام والماعز بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالاستعانة بالأطباء البيطريين المتخصصين وأساتذة جامعة أسيوط وأساتذة معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للإستفادة من تجربتها الرائدة في تربية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة جشع بعض التجار معلنًا فتح منافذ لبيع تلك المنتجات بالقرى والنجوع بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.
كما أعلن محافظ أسيوط ، عن استضافة المحافظة لمعرض أوكازيون أثاث دمياط والذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط "شعبة منتجي وتجار الأثاث" ، وذلك فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2019 بنادى الواى بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة العشرات من شركات ومنتجي الأثاث بمختلف أنواعه بأسعار وتخفيضات كبيرة.
وأشار محافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن المعرض يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم المنزلية من الأثاث بأسعار مناسبة وتشجيعاً لمنتجي الاثاث وذلك تنفيذا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنمية الصعيد ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على إحياء الحرف والمنتجات اليدوية والنهوض بها وتفعيل مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والمناطق الصناعية وإعادة تصنيع مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز من حديد وأخشاب وتصنيع مقاعد وألعاب ومظلات ومعدات وصناديق نظافة.
وأشار المهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد ، إلى أن المعرض يقام تحت رعاية ودعم الوزير المحافظ وفي إطار التنسيق بين مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن المعرض يضم مجموعة من الموبيليا والأثاث لعدد من المصانع وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وأنتريهات وصالونات وغرف أطفال وكافة أنواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التي تشتهر بها محافظة دمياط.
كما شهد نائب محافظ أسيوط المهندس عمرو عبد العال نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، انطلاق فعاليات المؤتمر الحادي عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والذي تنظمه كلية الطب جامعة أسيوط بالمبنى الإداري تحت رعاية وبحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ومشاركة الدكتور أحمد المنشاوي نائب ئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة عزة محمود عز الدين أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ورئيس المؤتمر والدكتورة لبنى محمد تاج الدين أمين عام المؤتمر والدكتور أسامة بكر الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور هشام عبد الرحيم سكرتير عام المؤتمر ولفيف من أعضاء المعامل المركزية وأطباء جامعة أسيوط.
وأكد نائب محافظ أسيوط خلال كلمته ، علي أهمية دور التعليم الجامعي والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية المهمة في دعم التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم والتي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم المجتمع المدني ، مشيداً بعراقة وأهمية جامعة أسيوط وما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة في القطاع الطبي حيث تعتبر مستشفيات جامعة أسيوط من أكبر المستشفيات الجامعية التعليمية والعلاجية على مستوى جمهورية مصر العربية وتخدم أكثر من 2 مليون مواطن سنوياً في جميع التخصصات ، مشيدًا بإمكانات المعامل المركزية وأهميتها لخدمة مرضى صعيد مصر.
وأشاد الدكتور طارق الجمال، بدور المعامل المركزية باعتبارها أكبر مجمع مركزي لمعامل الدم علي مستوي الجمهوريةً والتي تضم معمل PCR والذي يقدم أدق النتائج المعملية في الكشف عن فيروساتC.B ومعمل النزف والتجلط ومعامل المناعة الذاتية ومعمل الهرمونات الخاصة بصحة المرأة، مشيراً إلي حصول جامعة أسيوط علي أعلي معدل في عدد المعامل المعتمدة طبقاً لأحدث الإحصائيات ، موضحاً اعتماد الكلية للجودة مجدداً في اربعة معامل بالجامعة.
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