محافظ أسيوط: تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة بمشاركة الشباب

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، على استمرار العمل في تطوير وتجميل شوارع وميادين مدينة أسيوط على أن يتم استكمالها بمراكز المحافظة تباعاً ، موضحاً أهمية تنفيذ أعمال التطوير والتنظيف والتجميل لميادين وشوارع المحافظة في المواعيد المحددة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة كعاصمة للصعيد في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى الانتهاء من وضع عدد من المحاور الرئيسية في الخطة وبدء التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاءه الدوري بلجنة التطوير والتجميل بالمحافظة ؛ بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، والدكتور حسن يونس أستاذ كلية الهندسة بجامعة أسيوط ، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط ، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور محسن سليم أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ، والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ، ومحمد حلمي رئيس حي شرق.

وقال المحافظ أن اعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين مدينة أسيوط تتضمن إعادة دهان الأعمدة الكهربائية وتنظيف زجاج الخاص بها ودهان البلدورات واستكمال أعمال التشجير وإعادة تأهيل المقاعد والمظلات الخشبية والبرجولات فضلاً عن استكمال حملات النظافة وغسل الأرصفة والميادين بمدينة أسيوط بصفة مستمرة ، مشيراً إلى استكمال دهان محور "ضفتي الترعة الإبراهيمية ومنطقة الخزان وميدان الحرب والسلام "ام البطل سابقاً" ، ومحور "ميدان أسماء الله الحسنى وحتى ميدان جمال عبدالناصر أمام مسجد عمر مكرم"، فضلاً عن توزيع المقاعد في ميدان قناطر أسيوط الجديدة بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بالممشي أمام مستشفى الشرطة والأعمال الجاري تنفيذها بميدان أم البطل "المدخل الجنوبي للمحافظة" ، مشيداً بما يقدمه الشباب المتطوعين للمحافظة من أفكار وأعمال تخدم المجتمع والمواطنين وذلك ضمن المشاركة المجتمعية في بناء وتطوير وتنفيذ لخطط التنمية.

ومن جانب آخر، أعلن محافظ أسيوط عن بدء فاعليات حملة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم التي تستهدف 615 ألف و 496 تلميذ بمدارس المحافظة "عام ، وخاص ، ورسمية ،ولغات"، بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية ؛ يوم 16فبراير وتستمر حتى تحقيق المستهدف وبالتنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي تفعيلاَ لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بصحة المواطنين وخاصة شباب المستقبل من الأجيال الصاعدة لافتاً إلى أهمية حث الطلاب على المشاركة في الحملة وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة حيث أن عمليات الفحص لن تؤثر على سير العملية الدراسية بالمدارس حتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون تحملهم أية أعباء مالية جراء العلاج.

وقال الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، إنه تم الدفع بـ 290 فرقة مسح للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدارس المحافظة "ريف وحضر" وكل فرقة مكونة من طبيب وفني معمل و 2 ممرضة ومدخل بيانات ، وذلك لإجراء فحوصات قياس الطول والوزن والانيميا "الهيموجلوبين" على 615 ألف و 496 تلميذ مستهدف داخل 1105 مدرسة على مستوى المحافظة ، موضحاً أنه تم إجراء الفحص على 2875 تلميذ منذ بداية الحملة يوم 16 فبراير الحالي وحتى أمس "الثلاثاء" ، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتصدي لأي امراض قد تظهر في المجتمع.