محافظة القاهرة: حملة لرفع مخلفات القمامة بمقابر اليهود بالبساتين وقصر الأميرة خديجة

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قاد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، حملة لنظافة وتجميل ورفع مخلفـات القمامة بمقابر اليهود بعزبة النصـر بحى البساتين استجابة لشكاوى سكان المنطقة.

يأتى ذلك فى إطـار المتـابعـة المستمرة التى تقــوم بهـا محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية.

وفى السياق ذاته قـام حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، بحملة لـرفع الإشغـالات بمنطقتى صقـر قريـش والكندى حيـث تـــم غلـق وتشميـع عدد من الكافيهات بشـارع 306 وغلــق ورش بمساكن الكنـدي ، بالإضافة إلى مـراجعة أعمال النظـافـة أمــام مــركـز شبــاب صقـر قـريش، وشارع العروبة ومـراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمــدة الأنــارة بمساكن الضبـاط بصقـــر قـريش وذلك بالتعـــاون مع المتابعة الميدانية والاشغالات والمحــلات والأنارة والبيئة .

كما قــام حي حلــوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد رئيس الحي بحملة نظـافــة بعـزبـة الـوالدة وشارع الإصلاح الزراعي وتجـريد ورفــع مخلفات بشارع خسرو بعين حلوان ومحيط قصر الأميرة خديجة وشارع جامعة حلوان ومحطـة المنـاولة بعــرب غنيم .