video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:13 م
متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية الإعلامية لبنى عسل
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة"، وتحقيقها فى وقت قصير يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى طويل وقصير الأجل، وتابع: "بعد نصف ساعة من الطرح تم تغطية 75% من المطلوب وذلك يعد رقم قياسى غير مسبوق فى أى طرح، ويعكس حجم الإقبال وثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد ابو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من هذه السندات هو تمويل أنشطة الموازنة، وتنوع مصادر الدخل والتمويل  للحكومة المصرية، إلى جانب تخفيف العبء عن الحكومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد أبو بكر: بعد 4 سنوات القضاء المصرى طبق القصاص العادل على قتلة هشام بركات

اخبار مصر

مجلس الوزراء

سندات

استثمار

اقتصاد

خالد ابو بكر

الحياة

الحياة اليوم

نادر سعد




لا تفوتك
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة