video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوى قبيل قمة ترامب وكيم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:33 م
مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوى قبيل قمة ترامب وكيم ترامب وكيم
رويترز
إضافة تعليق

قال شاهد من رويترز ومصدر مطلع إن مبعوث كوريا الشمالية الخاص كيم هيوك تشول وصل هانوى اليوم الأربعاء قبيل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون التى ستعقد فى العاصمة الفيتنامية.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب وكيم فى هانوى يومى الأربعاء والخميس المقبلين بعد اجتماعهما الأول التاريخى الذى عقد فى سنغافورة فى يونيو. وقال مصدر مطلع على الزيارة كان بنفس الرحلة الجوية مع كيم هيوك تشول لرويترز إن المبعوث وصل هانوى مع وفد يضم 6 كوريين شماليين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيم جونج أون سيسافر إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب

كيف تعيد واشنطن صياغة تحالفاتها فى آسيا بعد توارى أهمية حلفائها التقليديين؟.. اختيار فيتنام لعقد قمة ترامب-كيم لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية بالقارة الصفراء.. وأمريكا تخطط لمزاحمة الصين فى عمقها الاستراتيجى

دونالد ترامب

كيم جونج أون

قمة ترامب كيم

فيتنام

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة