مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوى قبيل قمة ترامب وكيم

رويترز

قال شاهد من رويترز ومصدر مطلع إن مبعوث كوريا الشمالية الخاص كيم هيوك تشول وصل هانوى اليوم الأربعاء قبيل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون التى ستعقد فى العاصمة الفيتنامية.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب وكيم فى هانوى يومى الأربعاء والخميس المقبلين بعد اجتماعهما الأول التاريخى الذى عقد فى سنغافورة فى يونيو. وقال مصدر مطلع على الزيارة كان بنفس الرحلة الجوية مع كيم هيوك تشول لرويترز إن المبعوث وصل هانوى مع وفد يضم 6 كوريين شماليين.