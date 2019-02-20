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لجنة المتابعة بمحافظة بنى سويف ترصد 41 مخالفة تموينية بأسواق الواسطى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:21 م
لجنة المتابعة بمحافظة بنى سويف ترصد 41 مخالفة تموينية بأسواق الواسطى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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قال المستشارهاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، أن لجنة المتابعة الميدانية التي تختص بالمرورعلى الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بمركز ومدينة الواسطى ، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة شملت تحرير19 جنحة لعدم حمل شهادات صحية،و13جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار،و4 جنح لمخالفة اشتراطات الصحة العامة،و2 جنحة ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و2 جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ،وجنحة عدم تغطية اللحوم بالشاش

 تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشارهاني عبد الجابر قد أصدر قرارا رقم 1292 لسنة 2018 بتشكيل لجنة  برئاسة السكرتير العام المساعد ،تتختص بمتابعة الأسواق وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية خاصة في السلع الأساسية كاللحوم بأنواعها والتموينية،بالإضافة إلى اختصاص هذه اللجنة بالمرور على مواقع السلع الإستراتيجية لضمان توافرها بالشكل المطلوب كالوقود بأنواعه المختلفة واسطوانات الغاز
 
 

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