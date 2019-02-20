لجنة المتابعة بمحافظة بنى سويف ترصد 41 مخالفة تموينية بأسواق الواسطى

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشارهاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، أن لجنة المتابعة الميدانية التي تختص بالمرورعلى الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بمركز ومدينة الواسطى ، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة شملت تحرير19 جنحة لعدم حمل شهادات صحية،و13جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار،و4 جنح لمخالفة اشتراطات الصحة العامة،و2 جنحة ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و2 جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ،وجنحة عدم تغطية اللحوم بالشاش