فحص مليون و398 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة"على مليون و398 ألف و208 مواطنا أي بنسبة 79.27 % من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة والتي بدأت بالمحافظة في 1 ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة،والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومي مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد المحافظ فى بيان له ، بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية،حيث بلغ اجمالي ما تم فحصه "حتى أمس الثلاثاء"1398208"مواطنا،موزعة بواقع 207 ألف و899 مواطنا بمركزومدينة الواسطى، و168ألف و750 مواطناً بمركزومدينة ناصر،و334 ألف و42 مواطنا بمركزومدينة بني سويف،و170ألف و693 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و204 ألف و448 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و202 ألف و101 مواطنا بمركزومدينة الفشن،و110ألف و 275 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "في الأول من ديسمبر 2018 "عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية"السمنة، السكر، الضغط"،والتي تستمرعلى مدار 3 أشهر حتى نهاية الشهر الجاري،وتستهدف فحص أكثر من1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و"590" مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.