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فايننشال تايمز: عودة عناصر داعش الأجانب تشكل أزمة للدول الأوروبية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:08 ص
فايننشال تايمز: عودة عناصر داعش الأجانب تشكل أزمة للدول الأوروبية تنظيم داعش - صورة أرشيفية
كتبت إنجى مجدى
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قالت صحيفة الفايننشال تايمز، إن الدول الأوروبية تواجه تحديات قانونية وأمنية بشأن استقبال مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش فى سوريا.

 

وتنطلق الصحيفة البريطانية، فى تقريرها الأربعاء، من قضية الشابة البريطانية شميما بيجوم  التى تطالب بالعودة إلى بلدها مع رضيعها بعد أربعة أعوام قضتها فى سوريا وقد تزوجت هناك بأحد عناصر داعش وعمرها وقتها 15 عاما، بينما قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه تم سحب الجنسية من بيجوم ضمن 100 آخرون انضموا للتنظيم الإرهابى.

 

ويقول التقرير، بحسب مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية، إن قضية شميما تعكس المصاعب الأمنية والسياسية والقانونية التى تواجهها الدول الأوروبية وهى تناقش مسألة عودة مئات المقاتلين السابقين فى صفوف تنظيم داعش وأنصاره.

 

وتصاعد التوتر بشأن الموضوع بعد تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التى طالب فيها الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا باستقبال المقاتلين السابقين وعائلاتهم، بعدما قضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على آخر جيوب التنظيم شرقى سوريا.

 

ولكن الدول الأوروبية المعنية، حسب التقرير، لا ترى الحل بالطريقة التى يعرضها ترامب ويطالب بها. فقد عبرت فرنسا، الاثنين الماضى، عن استعدادها للنظر فى قضية مواطنيها حالة بحالة، وقالت إنها لن تستجيب لطلب الرئيس الأمريكى بترحيل المقاتلين السابقين وعائلاتهم فورا.


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