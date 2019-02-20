ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور8 سائقين لسيارات نقل وأجرة، وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 8 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "محمود.ع.س"39 عام مقيم الجناين السويس و"احمد.ب.م"34 عام مقيم الزقازيق شرقية و"محمد.م.ع"27 عام مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية و"حمادة.ع.ن"34 عام مقيم ديرب نجم شرقية و"مؤمن.ص.ع"26 عام مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"اشرف.م.ح"39 عام مقيم فاقوس شرقية و"شعبان.ج.ي"38 عام مقيم دائرة مركز ابوصوير و"ابراهيم.ع.ع"38 عام مقيم بئر العبد شمال سيناء.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.