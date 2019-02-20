ضبط 3366 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3366 هاربا من أحكام، منهم 2444 حكم فى غرامات، و750 حكم جنح الحبس الجزئى، 95 حكم مستأنف، و 74 حكم مخالفات، وضبط 3 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 101595 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.