video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط صيدلية ومخزن غير مرخصين بالإسكندرية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:46 م
ضبط صيدلية ومخزن غير مرخصين بالإسكندرية المضبوطات
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قامت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية الأمن لعمل حملة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة ومفتشي الصيدلة بمنطقة المنتزة الطبية وذلك علي صيدلية بمنطقة السيوف، وذلك طبقا للتحريات بقيامها بالاتجار في المواد المؤثرة علي الحالة النفسية.

وبالتوجه إلي الصيدلية تبين من التفتيش ضبط كميات كبيرة من أنواع مختلفة من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر وأدوية وزارة الصحة والسكان والممنوع تداولها بالأسواق.

وأثناء التفتيش تبين وجود شقة أعلي الصيدلية وتستخدم كمخزن غير مرخص، كما تم العثور علي ماكينات للتعبئة والتغليف مدون عليها أرقام للتسجيل والتشغيلات وكذلك مجموعة من الفواتير الصادرة من المكان إلي عدد من شركات التوزيع.

وتم التوجه إلي الشقة بمصاحبة مباحث المخدرات وتبين عند فتحها وجود كميات كبيرة من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر وأدوية تابعة للجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، أدوية تابعة لوزارة الصحة والسكان وهذه الأدوية وجدت بمكان غير مرخص ويفتقر إلي الاشتراطات الصحية، بالمخالفة لقانون الصيدلة 127لسنة 1955 وقانون التأمين الصحي وقانون قمع الغش والتدليس 148لسنة1941 المعدل بالقانون 106لسنة1980.

تم إعداد تقرير فني من قبل مفتشي الصيدلة وتحريز جميع الأدوية المضبوطة والمخالفة بالصيدلية والشقة وتسليمها إلي مباحث المخدرات وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علماء أمريكيون يطورون دواء جديدا لتأخير الشيخوخة

"الصناعات الثقافية.. التجربة الصينية" ندوة فى مكتبة مصر العامة.. اليوم

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة