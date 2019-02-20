ضبط صيدلية ومخزن غير مرخصين بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية الأمن لعمل حملة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة ومفتشي الصيدلة بمنطقة المنتزة الطبية وذلك علي صيدلية بمنطقة السيوف، وذلك طبقا للتحريات بقيامها بالاتجار في المواد المؤثرة علي الحالة النفسية.

وبالتوجه إلي الصيدلية تبين من التفتيش ضبط كميات كبيرة من أنواع مختلفة من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر وأدوية وزارة الصحة والسكان والممنوع تداولها بالأسواق.

وأثناء التفتيش تبين وجود شقة أعلي الصيدلية وتستخدم كمخزن غير مرخص، كما تم العثور علي ماكينات للتعبئة والتغليف مدون عليها أرقام للتسجيل والتشغيلات وكذلك مجموعة من الفواتير الصادرة من المكان إلي عدد من شركات التوزيع.

وتم التوجه إلي الشقة بمصاحبة مباحث المخدرات وتبين عند فتحها وجود كميات كبيرة من الأدوية المستوردة مجهولة المصدر وأدوية تابعة للجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، أدوية تابعة لوزارة الصحة والسكان وهذه الأدوية وجدت بمكان غير مرخص ويفتقر إلي الاشتراطات الصحية، بالمخالفة لقانون الصيدلة 127لسنة 1955 وقانون التأمين الصحي وقانون قمع الغش والتدليس 148لسنة1941 المعدل بالقانون 106لسنة1980.

تم إعداد تقرير فني من قبل مفتشي الصيدلة وتحريز جميع الأدوية المضبوطة والمخالفة بالصيدلية والشقة وتسليمها إلي مباحث المخدرات وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة.