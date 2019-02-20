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ضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه فى أسيوط

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:55 ص
ضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه فى أسيوط تجارة العملة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
 
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام "طارق. م.ع" - طالب جامعى، بالإشتراك مع ابن  عمه "محمد.أ"، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المُعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة، بالمُخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول، وأمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وضبط بحوزته مبلغ (130ألف جنيه مصرى) حصيلة نشاطه غير المشروع، وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المتبادلة التى تفيد نشاطهما، وأن حجم تعاملاتهما بلغ نحو (عشرة ملايين جنية خلال العام الماضى) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
 

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