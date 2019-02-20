صور.. وكيل وزارة الرى بأسوان: تأهيل ترعة وادى النقرة الصعايدة

شهدت محافظة أسوان خلال الفترة الأخيرة انطلاق مشروعات كبيرة فى قطاع الرى لرفع كفاءة منظومة مياه الرى ولإيجاد حلول لمشاكل المياه. وللقضاء على عطش بعض الزراعات، حيث أنفقت الحكومة مبالغ طائلة لتحسين مياه الرى وخاصة التى تغذى الأودية الزراعية الجبلية مثل وادى الصعايدة ووادى النقرة ووادى عبادى ووادى خريت وغيرها.

من جهته صرح المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن محافظة أسوان تشهد حالياً مشروعات عديدة لتأهيل الترع الرئيسية بأنحاء المحافظة، وفى مقدمتها مشروع تأهيل ترعة وادى الصعايدة، بمركز إدفو بتكلفة تقدر بـ72 مليون جنيه تقريبا، وأضاف أن مشروع تأهيل ترعة وادى الصعايدة، من المقرر أن يتم الانتهاء منه فى شهر يناير 2020 وأن ذلك سوف يساهم فى كفاءة وصول مياه الرى لنهايات الزمام الزراعى لمنطقة وادى الصعايدة الذى يقدر بنحو 30 ألف فدان وسوف يكون لذلك عائد تنموى كبير.

وأضاف وكيل وزارة الرى بأسوان فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تأهيل ترعة وادى النقرة بتكلفة تقدر بحوالى 11مليون جنيه وسوف يترتب عليه تحسين الرى بالمنطقة ورى الزمام الزراعى لوادى النقرة الذى يقدر بـ65 ألف فدان ووصول مياه الرى لنهايات منطقة وادى النقرة.

وأضاف أنه جارى إنشاء محطات رى جديدة مثل محطات السلسلة الجديدة ومحطة رى بلانة الجديدة وكذلك رفع كفاءة الرى بمنطقة نصر النوبة.

ولفت وكيل وزارة الرى بأسوان إلى أنه سوف يتم استبدال الخطوط الكهربائية الهوائية المغذية لمحطات الرى بكابلات أرضية، فضلاً عن توعية المزارعين بترشيد المياه واستبدال الرى بالغمر بالرى المطور.